17.09.2020, 00:15
Одолевшие "Левадию" фарерцы заработали в Лиге Европы 1 млн евро
В квалификации Лиги Европы продолжают удивлять футболисты фарерского Б-36.
В квалификации Лиги Европы продолжают удивлять футболисты фарерского Б-36.
В предварительном раунде Лиги Европы островитяне победили гибралтарский "Сент-Джозеф" (2:1), затем одолели в дополнительное время "Левадию" (4:3), а во втором раунде квалификации Б-36 вырвал победу в серии пенальти у уэльсского ТНС (5:4).
Преодолев три барьера Лиги Европы, фарерский клуб заработал рекордную для себя сумму - 1 млн евро. Для сравнения: "Левадия" получила за участие в турнире лишь 240 000 евро.
Следующим соперником Б-36 в Лиге Европы станет победитель матча ЦСКА (Болгария) - БАТЭ (Беларусь).
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