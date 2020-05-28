Одним эстонцем в Финляндии стало меньше. Зелински покинул КТП

КТП считается самым эстонским клубом в Финляндии, отмечает Soccernet. Главный тренер команды - Арго Арбейтер, его помощником был Зелински, в рядах КТП три футболиста с эстонским паспортом - Хиндрек Оямаа, Таниэль Уста и Закария Бегларишвили.

Бюджет стал меньше

Из-за пандемии коронавируса КТП столкнулся с серьезными финансовыми проблемами. Член правления клуба Юкка Мустонен в середине мая открыто заявил, что из-за нехватки средств очень сложно будет доиграть сезон до конца. Однако за последние две недели ситуация изменилась в лучшую сторону: переговоры со спонсорами прошли удачно.

Бюджет КТП в прошлом году был 800 000 евро. В нынешнем сезоне он уменьшился, по словам Мустонена, на 10 процентов. Футболисты согласились пойти на сокращение зарплаты.

В коронавирусном кризисе босс КТП увидел и положительную сторону. "Мы открыто говорили с игроками о финансовом положении клуба и о шагах, необходимых для его спасения", - сказал Мустонен.

Первые матчи в июне

Новый футбольный сезон КТП начнет 16 июня поединком Кубка Финляндии. Стартовый поединок в национальном первенстве коткасцы проведут 27 июня.

В прошлом сезоне КТП занял в первой лиге чемпионата Финляндии 4-е место. От второй позиции, которая давала право на переходные матчи, коткасцы отстали на 13 очков.