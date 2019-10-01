Один из сильнейших клубов Эстонии отказался от участия в чемпионате страны

В октябре начнется новый футзальный сезон в Эстонии. Откроется он по традиции поединком за Суперкубок, а первый тур чемпионата страны состоится 26-27 октября.
Чемпионский титул будет защищать "СМС Раха". В турнире примут участие 8 команд, в числе которых дебютант "Кохила".
От участия в чемпионате Эстонии отказался один из сильнейших клубов страны таллиннский "Аугур Энемат", занявший минувшей весной четвертое место. Столичный клуб несколько раз выигрывал медали чемпионата Эстонии, а в 2015 году завоевал чемпионский титул.
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