Один из сильнейших клубов Эстонии отказался от участия в чемпионате страны

Чемпионский титул будет защищать "СМС Раха". В турнире примут участие 8 команд, в числе которых дебютант "Кохила".

От участия в чемпионате Эстонии отказался один из сильнейших клубов страны таллиннский "Аугур Энемат", занявший минувшей весной четвертое место. Столичный клуб несколько раз выигрывал медали чемпионата Эстонии, а в 2015 году завоевал чемпионский титул.