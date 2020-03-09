Один из лучших футболистов в истории арестован за подделку паспорта
Лучший футболист мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах бразилец Роналдиньо арестован в Парагвае за подделку паспорта этой страны.
Лучший футболист мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах бразилец Роналдиньо арестован в Парагвае за подделку паспорта этой страны.
6 марта Роналдиньо и его брат Роберто де Ассиш (по совместительству, агент игрока) попытались пересечь границу с Парагваем по поддельным паспортам. После ареста знаменитый футболист заявил, что документы им просто подарили.
Срок заключения экс-игрока сборной Бразилии может длиться до шести месяцев. Кроме того, прокурор запросил арест для Роналдиньо и его брата из-за того, что они могут скрыться, а также потому, что Бразилия ”не экстрадирует своих граждан”.
Защита настаивала на том, что брат Роналдиньо испытывает проблемы с сердцем и должен получать медицинскую помощь на родине. Однако сторона защиты не сумела предоставить документы, которые подтверждали бы это.
Бразильский футболист Роналдиньо выступал на позиции атакующего полузащитника и нападающего. Обладатель ”Золотого мяча” (2005), вручаемого лучшему футболисту Европы. Лучший футболист мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах, чемпион мира 2002 года, обладатель Кубка Америки и Кубка Конфедераций. Завершил карьеру в 2012 году, сыграв на профессиональном уровне более 750 матчей и забив 297 голов (из них 96 игр и 33 гола за сборную страны).
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