Один из богатейших людей России госпитализирован с коронавирусом

У председателя совета директоров московского "Спартака" и вице-президента нефтяной компании "Лукойл" Леонида Федуна диагностирована коронавирусная инфекция, сообщает официальный сайт футбольного клуба. В настоящий момент он находится на лечении в больнице.
64-летний Федун с 1994 года является вице-президентом "Лукойла". Его состояние оценивается почти в 9 млрд долларов. В списке богатейших людей России, который составляет американский журнал "Форбс", уроженец Киева занимает 15-е место.
Федун приобрел "Спартак" в 2003 году, когда клуб находился в предбанкротном состоянии. Под его руководством красно-белые выиграли в 2017 году чемпионат России. Главным достижением бизнесмена во главе популярного клуба считается строительство собственного стадиона, которого у "Спартака" никогда ранее не было.
Накануне при загадочных обстоятельствах покончил с жизнью другой представитель списка "Форбс" Дмитрий Босов, который очень много помогал хоккейному клубу КХЛ "Сибирь" - миллиардер возглавлял попечительский совет новосибирского клуба.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Важные телефонные номера:
1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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