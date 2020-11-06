Обидчик "Флоры" захватил лидерство в Лиге Европы

Хорватский клуб захватил лидерство в групповом турнире - 5 очков. Его преследуют австрийцы и нидерландский "Фейеноорд" (4), обыгравший на своем поле представителя российского футбола ЦСКА - 3:1 (0:0).

Самый неожиданный результат в третьем туре Лиги Европы был зафиксирован в Италии, где "Милан" во главе со Златаном Ибрагимовичем крупно проиграл на своем поле французскому клубу "Лилль" - 0:3 (0:1). В этой же группе чешская "Спарта" победила в гостях шотландский "Селтик" - 4:1 (2:0).