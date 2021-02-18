Обидчик "Флоры" победил в Лиге Европы российский клуб

По ходу встречи южане все время вынуждены были догонять хорватов - они дважды сравнивали счет, но отыграться в третий раз не сумели. Ответная встреча соперников состоится 25 февраля.

Напомним, что хорватский клуб осенью в заключительном раунде квалификации Лиги Европы выбил из турнира "Флору" - 3:1.

Лига Европы - 1/16 финала (первые матчи)

Динамо К (Украина) - Брюгге (Бельгия) 1:1

Краснодар (Россия) - Динамо З (Хорватия) 2:3

Брага (Португалия) - Рома (Италия) 0:2

Вольфсбергер (Австрия) - Тоттенхэм (Англия) 1:4

Олимпиакос (Греция) - ПСВ (Нидерланды) 4:2

Црвена Звезда (Сербия) - Милан (Италия) 2:2

Славия (Чехия) - Лестер (Англия) 0:0

Реал Сосьедад (Испания) - Манчестер Юнайтед (Англия) 0:4

Янг Бойз (Швейцария) - Байер (Германия) 4:3

Антверпен (Бельгия) - Рейнджерс (Шотландия) 3:4

Бенфика (Португалия) - Арсенал (Англия) 1:1

Гранада (Испания) - Наполи (Италия) 2:0

Зальцбург (Австрия) - Вильярреал (Испания) 0:2

Лилль (Франция) - Аякс (Нидерланды) 1:2

Маккаби Т-А (Израиль) - Шахтер (Украина) 0:2

Мольде (Норвегия) - Хоффенхайм (Германия) 3:3