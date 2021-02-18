Обидчик "Флоры" победил в Лиге Европы российский клуб

После двухмесячного перерыва возобновился второй по значимости турнир в европейском клубном футболе. В 1/16 финала Лиги Европы единственный представитель российского футбола "Краснодар" проиграл на своем поле загребскому "Динамо" - 2:3 (1:1).
По ходу встречи южане все время вынуждены были догонять хорватов - они дважды сравнивали счет, но отыграться в третий раз не сумели. Ответная встреча соперников состоится 25 февраля.
Напомним, что хорватский клуб осенью в заключительном раунде квалификации Лиги Европы выбил из турнира "Флору" - 3:1.
Лига Европы - 1/16 финала (первые матчи)
Динамо К (Украина) - Брюгге (Бельгия) 1:1
Краснодар (Россия) - Динамо З (Хорватия) 2:3
Брага (Португалия) - Рома (Италия) 0:2
Вольфсбергер (Австрия) - Тоттенхэм (Англия) 1:4
Олимпиакос (Греция) - ПСВ (Нидерланды) 4:2
Црвена Звезда (Сербия) - Милан (Италия) 2:2
Славия (Чехия) - Лестер (Англия) 0:0
Реал Сосьедад (Испания) - Манчестер Юнайтед (Англия) 0:4
Янг Бойз (Швейцария) - Байер (Германия) 4:3
Антверпен (Бельгия) - Рейнджерс (Шотландия) 3:4
Бенфика (Португалия) - Арсенал (Англия) 1:1
Гранада (Испания) - Наполи (Италия) 2:0
Зальцбург (Австрия) - Вильярреал (Испания) 0:2
Лилль (Франция) - Аякс (Нидерланды) 1:2
Маккаби Т-А (Израиль) - Шахтер (Украина) 0:2
Мольде (Норвегия) - Хоффенхайм (Германия) 3:3
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