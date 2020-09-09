"Нымме Калью" отправился в Венгрию, несмотря на коронавирус

Президент клуба Куно Техва в интервью "Дельфи" объяснил, что основному составу команды из-за пандемии коронавируса пришлось прибегнуть к помощи дублеров, так как в очаг, связанный с таллиннским футбольным клубом, оказались втянуты сразу 15 человек.

Все поднявшиеся на борт самолета игроки здоровы, им не придется сдавать дополнительные тесты на вирус в Венгрии.

Напомним, что ранее матч в Таллинне между этими командами был отменен из-за коронавируса. Встреча "Нымме Калью" - "Мура" пройдет 10 сентября в 20:30.

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