"Нымме Калью" отправился в Венгрию, несмотря на коронавирус

Эстонский футбольный клуб "Нымме Калью" сегодня утром отправился в Венгрию на матч Лиги Европы со словенским клубом "Мура", который состоится в четверг, 10 сентября на нейтральном поле в Будапеште.
Президент клуба Куно Техва в интервью "Дельфи" объяснил, что основному составу команды из-за пандемии коронавируса пришлось прибегнуть к помощи дублеров, так как в очаг, связанный с таллиннским футбольным клубом, оказались втянуты сразу 15 человек.
Все поднявшиеся на борт самолета игроки здоровы, им не придется сдавать дополнительные тесты на вирус в Венгрии.
Напомним, что ранее матч в Таллинне между этими командами был отменен из-за коронавируса. Встреча "Нымме Калью" - "Мура" пройдет 10 сентября в 20:30.
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