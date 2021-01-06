Новый тренер сборной Эстонии трубит сбор. Первая игра 12 января в Испании

Первый матч под руководством швейцарского специалиста Томаса Хяберли футболисты сборной Эстонии проведут 12 января в Испании против венгерского "Ференцвароша".
Подготовку к этому поединку сборная Эстонии начнет 7 января. На первый тренировочный сбор в Испанию вызов получили 22 футболиста, 15 из которых представляют "Флору".
Венгерский "Ференцварош", с которым предстоит сыграть сборной Эстонии, минувшей осенью выступал в групповом турнире Лиги чемпионов, где занял последнее место. Основу команды составляют легионеры. Тренирует венгерский клуб легендарный украинский футболист Сергей Ребров.
Состав сборной Эстонии:
Вратари
Карл-Якоб Хейн (13.04.2002) – Арсенал (ENG) (6/0)
Матвей Игонен (02.10.1996) – Флора (4/0)
Карл-Ромет Нымм (04.01.1998) – Флора (0/0)
Защитники
Михаэл Лиландер (20.06.1997) – Флора (7/0)
Мяртен Кууск (05.04.1996) – Флора (6/0)
Хенри Ярвелайд (11.12.1998) – Вендсиссель (DEN) (4/0)
Хенрик Пюрг (03.06.1996) – Флора (3/0)
Маркус Сеппик (16.04.2001) – Флора (0/0)
Марко Лукка (04.12.1996) – Флора (0/0)
Полузащитники и нападающие
Константин Васильев (16.08.1984) – Флора (125/25)
Сергей Зенев (20.04.1989) – без клуба (87/13)
Рауно Саппинен (23.01.1996) – Флора (32/6)
Франк Лийвак (07.07.1996) – без клуба (24/3)
Павел Марин (14.06.1995) – без клуба (14/2)
Мартин Миллер (25.09.1997) – Флора (13/1)
Владислав Крейда (25.09.1999) – Флора (9/0)
Марк Рооснупп (12.05.1997) – Левадия (8/0)
Власий Синявский (27.11.1996) – Флора (7/0)
Марк Лепик (10.09.2000) – Флора (4/0)
Маркус Поом (27.02.1999) – Флора (2/0)
Маркус Соометс (02.03.2000) – Флора (2/0)
Карл Ыйгус (05.11.1998) – Левадия (0/0)
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