Новый тренер сборной Эстонии трубит сбор. Первая игра 12 января в Испании

Подготовку к этому поединку сборная Эстонии начнет 7 января. На первый тренировочный сбор в Испанию вызов получили 22 футболиста, 15 из которых представляют "Флору".

Венгерский "Ференцварош", с которым предстоит сыграть сборной Эстонии, минувшей осенью выступал в групповом турнире Лиги чемпионов, где занял последнее место. Основу команды составляют легионеры. Тренирует венгерский клуб легендарный украинский футболист Сергей Ребров.

Состав сборной Эстонии:

Вратари

Карл-Якоб Хейн (13.04.2002) – Арсенал (ENG) (6/0)

Матвей Игонен (02.10.1996) – Флора (4/0)

Карл-Ромет Нымм (04.01.1998) – Флора (0/0)

Защитники

Михаэл Лиландер (20.06.1997) – Флора (7/0)

Мяртен Кууск (05.04.1996) – Флора (6/0)

Хенри Ярвелайд (11.12.1998) – Вендсиссель (DEN) (4/0)

Хенрик Пюрг (03.06.1996) – Флора (3/0)

Маркус Сеппик (16.04.2001) – Флора (0/0)

Марко Лукка (04.12.1996) – Флора (0/0)

Полузащитники и нападающие

Константин Васильев (16.08.1984) – Флора (125/25)

Сергей Зенев (20.04.1989) – без клуба (87/13)

Рауно Саппинен (23.01.1996) – Флора (32/6)

Франк Лийвак (07.07.1996) – без клуба (24/3)

Павел Марин (14.06.1995) – без клуба (14/2)

Мартин Миллер (25.09.1997) – Флора (13/1)

Владислав Крейда (25.09.1999) – Флора (9/0)

Марк Рооснупп (12.05.1997) – Левадия (8/0)

Власий Синявский (27.11.1996) – Флора (7/0)

Марк Лепик (10.09.2000) – Флора (4/0)

Маркус Поом (27.02.1999) – Флора (2/0)

Маркус Соометс (02.03.2000) – Флора (2/0)

Карл Ыйгус (05.11.1998) – Левадия (0/0)