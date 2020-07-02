Новый тренер ФК ”Нарва Транс”: я не вышел паспортом, чтобы играть в большой футбол

По словам Олега Курочкина, ему еще не доводилось встречать тренера, настолько преданного делу, как Грузнов. ”На работу он приходит за два часа до начала тренировок, чтобы успеть подготовиться. Дети и родители его просто обожают. Его призвание — быть тренером, а не просто забивать голы”, — рассказывает Курочкин.

На момент беседы оба тренировали детей, но сейчас Грузнов с Курочкиным занимают ведущие позиции в тренерском составе ”Нарва Транса”. В интервью Грузнов сказал, что не видит себя во взрослом футболе, предпочитая делать хороших спортсменов из подрастающих футболистов и помогая им избегать ошибок, которые совершал в молодости он сам.

”Начав тренировать детей, я пришел на стадион и наблюдал за тренировками, которые проводил Олег. Понемногу учился, как быть тренером”, — говорит Грузнов. Грузнов и Курочкин дружат с тех самых пор, как вместе играли в рядах ”Нарва Транса”, но на новый уровень дружба вышла в последнее время.

В новом эпизоде ”Балабола” Максим Гузнов рассказал о своей молодости и пути к футболу. Шоу также побывало на одной из его тренировок.

Игроком Грузнов ставил себе единственную цель — забить гол. Если это не удавалось, он долгие часы анализировал по ночам свои ошибки и бесконечно просматривал записи своих удачных голов. Курочкин подтверждает, что если в обычной ситуации Максим был дружелюбным и веселым человеком, то во время игры для него имело значение только одно — успешный гол.

”Приходя на игры ”Нарва Транса”, люди на самом деле приходили смотреть на Максима и его голы. Не знаю, будет ли в эстонском футболе когда-то игрок, который бы показывал настолько хорошие результаты, — и добавляет, что по стилю игры, способам укрывания мяча корпусом от соперников штрафной, владению мячом грудью и головой равных Грузнову нет. — В Эстонии всего два выдающихся нападающих — Максим и Андрес Опер”.

Мечтой Грузнова была игра в сборной, но для этого он, по его словам, не вышел паспортом. ”Я — гражданин Эстонии, я родился и вырос здесь. Почему я должен доказывать, что я заслуживаю того, чтобы здесь жить? Если бы хотели дать мне гражданство, то дали бы — дети же сейчас получают”, — говорит он. Грузнов и Курочкин придерживаются мнения, что многие хорошие игроки не попадают в сборную и упускают шанс именно из-за проблем с гражданством.