Новый поворот в деле Дзюбы. У него вымогали 5 млн долларов за интимное видео

Личность шантажиста известна и самому Артему, и правоохранительным органам. 32-летний форвард встречался с этим человеком и записал разговор с требованием денег.

На контроле ФСБ

По данным "Фонтанки", футболист отказал вымогателю. Во-первых, сумма слишком велика даже для нападающего "Зенита", а во-вторых, не было никаких гарантий, что видео все равно не окажется в публичном доступе. После отказа ролик был опубликован.

Сейчас всю информацию о собеседнике Дзюбы изучают в центральном аппарате ФСБ. Имеющихся записей и информации достаточно для возбуждения уголовного дела по статье о вымогательстве в особо крупном размере. Но будет ли принято такое решение, пока неизвестно — в связи с потенциальной скандальностью возможного судебного процесса.

По данным "Фонтанки", в ФСБ Дзюба обратился неофициально через губернатора Тульской области Алексея Дюмина, который раньше был охранником президента России Владимира Путина.

Дзюба принес извинения

Несколько дней назад в социальных сетях появился скандальный видеоролик, на котором Дзюба, лежа в кровати, занимался мастурбацией перед камерой мобильного телефона.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после появления этого видеоролика не стал вызывать форварда на ноябрьские матчи национальной команды. Сам Дзюба принес извинения за свой поступок в "Инстаграме".