27.12.2019, 12:40

Новогодний турнир по мини-футболу пройдет по новой формуле


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Premium Liiga aastalõputurniir 2015
Premium Liiga aastalõputurniir 2015Foto: Hendrik Osula

В спортхолле "Калев" проходит традиционный новогодний турнир по мини-футболу. 29 декабря на калевском паркете будут выяснять отношения 10 клубов "Премиум-лиги".

Нынче этот турнир пройдет по новой формуле. Если прежде команды играли друг с другом в один круг, то нынче 10 клубов разбиты на две группы. Борьбу за победу в полуфинале продолжат по две лучшие команды из каждой группы.

В прошлом году победителем традиционного турнира по мини-футболу стала "Флора".

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