Новогодний турнир по мини-футболу пройдет по новой формуле

Нынче этот турнир пройдет по новой формуле. Если прежде команды играли друг с другом в один круг, то нынче 10 клубов разбиты на две группы. Борьбу за победу в полуфинале продолжат по две лучшие команды из каждой группы.

В прошлом году победителем традиционного турнира по мини-футболу стала "Флора".