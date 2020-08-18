Никакой интриги: ПСЖ - первый финалист Лиги чемпионов

Первым финалистом Лиги чемпионов стал французский ПСЖ, убедительно обыгравший в Лиссабоне германский "Лейпциг" - 3:0 (2:0). Парижане впервые в своей истории сыграют в финале главного европейского клубного турнира.
ПСЖ очень активно начал матч. Уже на 13-й минуте Маркиньос после розыгрыша штрафного открыл счет. Перед перерывом Ди Мария увеличил преимущество парижан - в этом эпизоде грубо ошибся голкипер "Лейпцига" Гулачи, неудачно выбивший мяч в поле.
Игра была по сути сделана. Похоже, что германский клуб все эмоции выплеснул в предыдущем поединке с испанским "Атлетико". Окончательный результат на 56-й минуте установил подключившийся в атаку защитник Бернат.
Второй финалист Лиги чемпионов определится 19 августа в поединке "Бавария" (Германия) - "Лион" (Франция).
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