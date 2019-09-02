Нигерийский полузащитник покидает "Тулевик" из-за проблем с визой
Дэвид Оньеанула, игрок клуба из Вильянди, вынужден покинуть Эстонию, так как срок действия его визы истек 31 августа.
Дэвид Оньеанула, игрок клуба из Вильянди, вынужден покинуть Эстонию, так как срок действия его визы истек 31 августа.
По словам менеджера клуба, Райко Мутле, данная неприятная для клуба ситуация стала возможна из-за неправильных действий прошлого клуба Дэвида, бухарестского "Рапида". "Дэвид перешел к нам в апреле из Румынии, но, как потом оказалось, его румынский работодатель неправильно оформлял налоговые выплаты и не мог регистрировать иностранных игроков. Из-за этого срок визы Дэвида истек раньше, чем мы успели оформить все документы Дэвида" — говорится в заявлении на сайте клуба.
Также на сайте клуба нигерийского полузащитника уже нет в текущем составе "Тулевика".
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