Нигерийский полузащитник покидает "Тулевик" из-за проблем с визой

По словам менеджера клуба, Райко Мутле, данная неприятная для клуба ситуация стала возможна из-за неправильных действий прошлого клуба Дэвида, бухарестского "Рапида". "Дэвид перешел к нам в апреле из Румынии, но, как потом оказалось, его румынский работодатель неправильно оформлял налоговые выплаты и не мог регистрировать иностранных игроков. Из-за этого срок визы Дэвида истек раньше, чем мы успели оформить все документы Дэвида" — говорится в заявлении на сайте клуба.

Также на сайте клуба нигерийского полузащитника уже нет в текущем составе "Тулевика".