Невозможно поверить. Эстонский форвард превзошел Роналду и Дзюбу!

24-летний игрок "Флоры" забил 4 мяча. Позади него оказались немало грозных форвардов. Среди них португалец Криштиану Роналду, француз Килиан Мбаппе и россиянин Артем Дзюба, у которых по 2 забитых мяча.

Приятная компания

Лучшим бомбардиром группового этапа Лиги наций стал 20-летний норвежский талант Эрлинг Холанд - 6 мячей.

По 5 точных выстрелов на счету бельгийского нападающего Ромелу Лукаку и форварда сборной Израиля Эрана Захави.

4 мяча в групповом турнире забили сразу 8 игроков, среди которых Саппинен, немец Тимо Вернер, датчанин Кристиан Эриксен, испанец Ферран Торрес, черногорец Стеван Йоветич...

В матчах Лиги наций Саппинен трижды поразил ворота Северной Македонии и забил один мяч Армении.

Эстонию ждет битва с Кипром

Напомним, что сборная Эстонии в заключительном матче группового турнира Лиги С сыграли в гостях вничью с Грузией - 0:0.

Подопечные Карела Воолайда не одержали ни одной победы в турнире. Эстонские футболисты заняли последнее место в группе и рискуют вылететь в слабейший дивизион, где выступают Андорра, Латвия и Сан-Марино.

Чтобы избежать этого падения, сборная Эстонии должна будет в двухматчевой дуэли обыграть Кипр - эти поединки пройдут в марте 2022 года.