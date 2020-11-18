Невозможно поверить. Эстонский форвард опередил Роналду и Дзюбу!

Нападающий сборной Эстонии по футболу Рауно Саппинен вошел в число лучших бомбардиров группового турнира Лиги наций.
24-летний игрок "Флоры" забил 4 мяча. Позади него оказались немало грозных форвардов. Среди них португалец Криштиану Роналду, француз Килиан Мбаппе и россиянин Артем Дзюба, у которых по 2 забитых мяча.
Приятная компания
Лучшим бомбардиром группового этапа Лиги наций стал 20-летний норвежский талант Эрлинг Холанд - 6 мячей.
По 5 точных выстрелов на счету бельгийского нападающего Ромелу Лукаку и форварда сборной Израиля Эрана Захави.
4 мяча в групповом турнире забили сразу 8 игроков, среди которых Саппинен, немец Тимо Вернер, датчанин Кристиан Эриксен, испанец Ферран Торрес, черногорец Стеван Йоветич...
В матчах Лиги наций Саппинен трижды поразил ворота Северной Македонии и забил один мяч Армении. Популярный портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 400 000 евро.
Эстонию ждет битва с Кипром
Напомним, что сборная Эстонии в заключительном матче группового турнира Лиги наций сыграла в гостях вничью с Грузией - 0:0.
Подопечные Карела Воолайда не одержали ни одной победы в турнире. Эстонские футболисты заняли последнее место в группе и рискуют вылететь в слабейший дивизион, где выступают Андорра, Латвия и Сан-Марино.
Чтобы избежать этого падения, сборная Эстонии должна в двухматчевой дуэли обыграть Кипр - эти поединки пройдут в марте 2022 года.
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