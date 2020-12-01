Невероятно! "Шахтер" повторно обыграл в Лиге чемпионов "Реал"

Самый титулованный футбольный клуб Европы испанский "Реал" рискует досрочно вылететь из Лиги чемпионов. В предпоследнем туре групповой стадии турнира "Реал" проиграл в Киеве донецкому "Шахтеру" - 0:2 (0:0).
Первая встреча соперников, состоявшаяся в Испании, также завершилась сенсационной проблемой "Шахтера" - 3:2.
Перед заключительным туром, который будет сыгран на следующей неделе, "Шахтер" догнал в турнирной таблице "Реал" - оба клуба набрали по 7 очков. Горняков ждет поединок в гостях с итальянским "Интером" (5), а "Реал" померится силами дома с представителем германской Бундеслиги менхенгладбахской "Боруссией" (8). Все четыре команды имеют шанс пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.
Если "Реал" не сумеет пробиться в весеннюю часть турнира, то главный тренер Зинедин Зидан, несмотря на все его заслуги перед клубом, может быть отправлен в отставку. В чемпионате Испании дела у "Реала" также идут не лучшим образом. Мадридский клуб находится за пределами лидирующей тройки, отставая от лидирующего "Реал Сосьедада" на 7 очков.
Лига чемпионов (5-й тур - 1 декабря)
Группа А
Локомотив (Россия) - Зальцбург (Австрия) 1:3
Атлетико (Испания) - Бавария (Германия) 1:1
Группа В
Шахтер (Украина) - Реал (Испания) 2:0
Боруссия М (Германия) - Интер (Италия) 2:3
Группа С
Порту (Португалия) - Манчестер Сити (Англия) 0:0
Марсель (Франция) - Олимпиакос (Греция) 2:1
Группа D
Аталанта (Италия) - Мидтьюлланд (Дания) 1:1
Ливерпуль (Англия) - Аякс (Нидерланды) 1:0
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