Невероятно! "Шахтер" повторно обыграл в Лиге чемпионов "Реал"

Первая встреча соперников, состоявшаяся в Испании, также завершилась сенсационной проблемой "Шахтера" - 3:2.

Перед заключительным туром, который будет сыгран на следующей неделе, "Шахтер" догнал в турнирной таблице "Реал" - оба клуба набрали по 7 очков. Горняков ждет поединок в гостях с итальянским "Интером" (5), а "Реал" померится силами дома с представителем германской Бундеслиги менхенгладбахской "Боруссией" (8). Все четыре команды имеют шанс пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

Если "Реал" не сумеет пробиться в весеннюю часть турнира, то главный тренер Зинедин Зидан, несмотря на все его заслуги перед клубом, может быть отправлен в отставку. В чемпионате Испании дела у "Реала" также идут не лучшим образом. Мадридский клуб находится за пределами лидирующей тройки, отставая от лидирующего "Реал Сосьедада" на 7 очков.

Лига чемпионов (5-й тур - 1 декабря)

Группа А

Локомотив (Россия) - Зальцбург (Австрия) 1:3

Атлетико (Испания) - Бавария (Германия) 1:1

Группа В

Шахтер (Украина) - Реал (Испания) 2:0

Боруссия М (Германия) - Интер (Италия) 2:3

Группа С

Порту (Португалия) - Манчестер Сити (Англия) 0:0

Марсель (Франция) - Олимпиакос (Греция) 2:1

Группа D

Аталанта (Италия) - Мидтьюлланд (Дания) 1:1

Ливерпуль (Англия) - Аякс (Нидерланды) 1:0