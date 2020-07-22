Неожиданный поворот. Политбюро "Левадии" отказалось от услуг Францева

Решение о назначении Васильева было принято в минувшую субботу, когда "Левадия" проиграла "Флоре" - 1:3. После поражения боссы "Левадии" (президент клуба Виктор Левада, вице-президент Андрей Лешкин, спортивный директор Сергей Парейко и исполнительный директор Сергей Хохлов-Симсон) два часа обсуждали в клубной ложе на "А Ле Кок Арене" сложившуюся ситуацию.

Васильев дебютирует с "Пайде"

Как известно, основным кандидатом на место главного тренера "Левадии" считался опытный российский специалист Сергей Францев, однако после посиделок в ложе было принято решение доверить бразды правления, как минимум, до конца сезона Васильеву.

"Он знает игроков, ситуацию в клубе и все остальное. Мы не хотим вносить изменения в стиль игры в течение сезона. Мы доверяем Васильеву", - приводит Sport Delfi слова Хохлова-Симсона.

Первой официальной игрой для Васильева в качестве полноценного главного тренера станет гостевой поединок 25 июля с "Пайде". Подопечные Вячеслава Заховайко после первого круга занимали второе место в турнирной таблице, но затем пайдесцы потеряли из-за травм несколько основных игроков и проиграли три матча подряд нарвскому "Трансу" (0:1) .

"Левадия" оформила документы, но...

Портал RusDelfi сумел разыскать по телефону Францева. "Комментировать ничего не буду. Могу лишь сказать, что все документы для моего въезда в Эстонию были оформлены и дата моего приезда в Таллинн с руководством "Левадии" была обговорена", - сказал Францев.

Чем руководствовалась "Левадия", отказываясь в последний момент от услуг опытного специалиста, сказать трудно. Слова Хохлова-Симсона про игровой стиль звучат как-то не очень убедительно. Не придется ли осенью боссам бело-зеленых пожалеть о своем решении? Напомним, что в следующем году Эстония потеряет одно место в европейских кубковых турнирах. Если в августе европоход возьмут четыре эстонских клуба, то через год только три - чемпион и серебряный призер "Премиум-лиги", а также обладатель Кубка Эстонии.