Немецкие футболисты, игравшие в Таллинне, попали в крупный политический скандал

Илкая Гюндогана и Эмре Джана, этнических турков, выступающих за Германию, обвинили в поддержке войны в Сирии. Они лайкнули фото празднования игрока сборной Турции Дженка Тосуна.
Инцидент произошел сразу после победы немцев над сборной Эстонии в отборочном матче чемпионата Европы. Игроки сборной Германии зашли в соцсети и поставили лайк празднованию гола от их товарища Дженка Тосуна. Его гол стал единственным в матче Турции и Албании (1:0).
После гола часть игроков турецкой команды подбежала к трибунам и отпраздновала военным приветствием. Данные действия были интерпретированы как жест поддержки турецкой армии, которая начала военную операцию в Сирии.
”В наши дни люди пишут вопиющие вещи ради кликов. Я поставил лайк под фото друга, с которым жил в Манчестере. У него сейчас все непросто в ”Эвертоне”, но он забил гол и принес своей команде победу.
Под постом поставили лайк 200 000 человек, среди них футболисты со всего мира. Но внимание обратили именно на нас и сделали из этого историю. Жаль. За этим не было абсолютно никакого политического подтекста”, — сказал Гюндоган.
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