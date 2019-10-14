Немецкие футболисты, игравшие в Таллинне, попали в крупный политический скандал

После гола часть игроков турецкой команды подбежала к трибунам и отпраздновала военным приветствием. Данные действия были интерпретированы как жест поддержки турецкой армии, которая начала военную операцию в Сирии.



”В наши дни люди пишут вопиющие вещи ради кликов. Я поставил лайк под фото друга, с которым жил в Манчестере. У него сейчас все непросто в ”Эвертоне”, но он забил гол и принес своей команде победу.

Под постом поставили лайк 200 000 человек, среди них футболисты со всего мира. Но внимание обратили именно на нас и сделали из этого историю. Жаль. За этим не было абсолютно никакого политического подтекста”, — сказал Гюндоган.