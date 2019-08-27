Не пропустите! Все матчи Лиги чемпионов покажет Delfi TV

28 августа в Таллинне стартует групповой турнир Лиги чемпионов по футзалу. Соперниками виймсиского "СМС-раха" на паркете спортхолла "Калев" будут французский "Тулон", финское "Динамо" и албанская "Тирана". Все матчи этого турнира покажет Delfi TV.
Чемпион Эстонии "СМС раха" - дебютирует на международной арене, тогда как его соперники имеют опыт выступления в Кубке УЕФА и Лиги чемпионов. Главными претендентами на единственную путевку в следующий раунд турнира считаются французы и финны.
В первом туре группового этапа чемпион Эстонии сразится с французским "Тулоном" (начало в 19:30).
Расписание игр Лиги чемпионов 28 августа (среда) 16:30 Динамо (Финляндия) - Тирана (Албания) 19:30 СМС (Эстония) - Тулон (Франция) 29 августа (четверг) 16:30 Тулон (Франция) - Динамо (Финляндия) 19:30 СМС (Эстония) - Тирана (Албания) 31 августа (суббота) 16:30 Тирана (Албания) - Тулон (Франция) 19:30 СМС (Эстония) - Динамо (Финляндия)
По какому принципу комары выбирают свою "жертву"?
Вам положено лекарство, или новая схема мошенничества
Генпрокуратура просит завести дело на сотрудников СИЗО «Кресты»
Известную спортсменку с Украины убили и утопили