24.07.2019, 17:35

Не пропустите! Легенды "Зенита" Желудков и Чухлов сыграют в Нарве


rus.delfi.ee
EST 1
Zenit
Zenit-1984Foto: fc-zenit.ru

24 августа в Нарве пройдет матч ветеранов эстонского футбола и петербургского "Зенита". В составе гостей на зеленый газон стадиона "Кренгольм" выйдут легенды питерского футбола - Юрий Желудков, Борис Чухлов, Владимир Клементьев, Юрий Герасимов, Дмитрий Радченко...

В составе хозяев поля сыграют Станислав Китто, Марко Кристал, Олег Курочкин...Точные составы команд окончательно определятся в течение августа.

Помимо матча ветеранов, зрителей ждет большая развлекательная программа. Программу футбольного дня (его проведение поддерживает Целевое учреждение интеграции) завершит поединок чемпионата Эстонии "Транс" - "Флора".

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: