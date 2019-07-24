Не пропустите! Легенды "Зенита" Желудков и Чухлов сыграют в Нарве

24 августа в Нарве пройдет матч ветеранов эстонского футбола и петербургского "Зенита". В составе гостей на зеленый газон стадиона "Кренгольм" выйдут легенды питерского футбола - Юрий Желудков, Борис Чухлов, Владимир Клементьев, Юрий Герасимов, Дмитрий Радченко...
В составе хозяев поля сыграют Станислав Китто, Марко Кристал, Олег Курочкин...Точные составы команд окончательно определятся в течение августа.
Помимо матча ветеранов, зрителей ждет большая развлекательная программа. Программу футбольного дня (его проведение поддерживает Целевое учреждение интеграции) завершит поединок чемпионата Эстонии "Транс" - "Флора".
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