Не пропустите! Легенды "Зенита" Желудков и Чухлов сыграют в Нарве

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24 августа в Нарве пройдет матч ветеранов эстонского футбола и петербургского "Зенита". В составе гостей на зеленый газон стадиона "Кренгольм" выйдут легенды питерского футбола - Юрий Желудков, Борис Чухлов, Владимир Клементьев, Юрий Герасимов, Дмитрий Радченко...