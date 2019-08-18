18.08.2019, 11:01

"Не надо с этими козлами разговаривать!". Судейский скандал в РФПЛ

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rus.delfi.ee
EST 12
Сергей Семак
Сергей СемакФото: fc-zenit.ru

Во время матча между питерским "Зенитом" и грозненским "Ахматом" главный тренер питерцев Сергей Семак нелицеприятно высказался о бригаде арбитров.

Когда помощник главного тренера "Зенита" Виллиам де Оливейра подошел к главному арбитру встречи Алексею Матюнину и его ассистенту и начал им что-то объяснять, Семак оттолкнул бразильца в сторону и крикнул: "Не надо с этими козлами разговаривать!"

В послематчевом интервью главный тренер ”Зенита” раскритиковал работу судей и назвал чистым отмененный гол Эмилиано Ригони.

Матч завершился безголевой ничьей - 0:0

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