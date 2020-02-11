Не дожил до дня рождения. Чемпион СССР скончался из-за проблем с сердцем

О смерти ветерана агентству "Р-Спорт" сообщил бывший игрок "Спартака" Александр Мирзоян. "Умер. Сердце", - сказал Мирзоян, не уточнив причину смерти.

Рейнгольд был госпитализирован днем во время ветеранского турнира в Сокольниках, а через пару часов стало известно о его кончине.

В составе "Спартака" Рейнгольд выиграл в 1962 году чемпионат СССР, он также дважды становился обладателем Кубка СССР.