11.02.2020, 19:45

Не дожил до дня рождения. Чемпион СССР скончался из-за проблем с сердцем


EST
küünal
küünalFoto: Ago Tammik

Чемпион СССР по футболу в составе московского "Спартака" Валерий Рейнгольд скончался из-за проблем с сердцем. До своего 78-летия он не дожил ровно неделю.

О смерти ветерана агентству "Р-Спорт" сообщил бывший игрок "Спартака" Александр Мирзоян. "Умер. Сердце", - сказал Мирзоян, не уточнив причину смерти.

Рейнгольд был госпитализирован днем во время ветеранского турнира в Сокольниках, а через пару часов стало известно о его кончине.

В составе "Спартака" Рейнгольд выиграл в 1962 году чемпионат СССР, он также дважды становился обладателем Кубка СССР.

Читайте также: