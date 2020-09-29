Назван состав сборной России на октябрьские матчи Лиги наций

Наибольшее представительство в заявке у "Зенита" и "Спартака" - лидеры чемпионата России делегировали по 5 игроков. Самый неожиданный вызов - приглашение 29-летнего защитника Александра Жирова, который выступает во второй германской Бундеслиге.

В октябре подопечным Станислава Черчесова предстоит провести три поединка в Москве. Сначала они сыграют контрольный матч со Швецией (8 октября), а затем проведут два поединка в рамках Лиги наций с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября).

Сборная России успешно стартовала в Лиге наций (Дивизион В), выиграв в сентябре два матча у Сербии (3:1) и Венгрии (3:2).

Состав сборной России на октябрьские матчи

Вратари:

Маринато Гильерме (Локомотив)

Cослан Джанаев (Сочи)

Антон Шунин (Динамо)

Защитники:

Георгий Джикия (Спартак)

Илья Кутепов (Спартак)

Вячеслав Караваев (Зенит)

Федор Кудряшов (Антальяспор, Турция)

Сергей Петров (Краснодар)

Александр Жиров (Зандхаузен, Германия)

Андрей Семенов (Ахмат)

Марио Фернандес (ЦСКА)

Полузащитники:

Зелимхан Бакаев (Спартак)

Роман Зобнин (Спартак)

Юрий Газинский (Краснодар)

Денис Черышев (Валенсия, Испания)

Антон Миранчук (Локомотив)

Юрий Жирков (Зенит)

Андрей Мостовой (Зенит)

Магомед Оздоев (Зенит)

Алексей Ионов (Ростов)

Даниил Фомин (Динамо)

Далер Кузяев - без клуба

Нападающие:

Артем Дзюба (Зенит)

Александр Соболев (Спартак)

Федор Смолов (Локомотив)