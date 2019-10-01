Назван состав сборной России на октябрьские матчи чемпионата Европы

10 октября подопечные Станислава Черчесова сыграют в Москве с Шотландией, а 13 октября - сразятся в гостях с Кипром.

В отборочном цикле чемпионата Европы Россия занимает второе место - 15 очков. Лидирует в групповом турнире Бельгия, выигравшая все 6 проведенных матчей - 18 очков. Третье место делят Кипр и Казахстан, у которых по 7 очков. В финальный турнир Евро-2020 выйдут две лучшие команды из группы.

Состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром

Вратари:

Маринато Гилерме (Локомотив)

Cослан Джанаев (Сочи)

Андрей Лунев (Зенит)

Защитники:

Максим Беляев (Арсенал)

Георгий Джикия (Спартак)

Вячеслав Караваев (Зенит)

Федор Кудряшов (Сочи)

Сергей Петров (Краснодар)

Андрей Семенов (Ахмат)

Марио Фернандес (ЦСКА)

Дмитрий Чистяков (Ростов)

Полузащитники:

Ильзат Ахметов (ЦСКА)

Зелимхан Бакаев (Спартак)

Роман Зобнин (Спартак)

Дмитрий Баринов (Локомотив)

Рифат Жемалетдинов (Локомотив)

Александр Головин (Монако)

Юрий Жирков (Зенит)

Далер Кузяев (Зенит)

Магомед Оздоев (Зенит)

Алексей Ионов (Ростов)

Денис Черышев (Валенсия Испания)

Нападающие:

Артем Дзюба (Зенит)

Николай Комличенко (Младе-Болеслав Чехия)

Федор Смолов (Локомотив)