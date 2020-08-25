Назван состав сборной России на матчи Лиги наций
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал список игроков, вызванных на сентябрьские матчи Лиги наций с Сербией и Венгрией.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал список игроков, вызванных на сентябрьские матчи Лиги наций с Сербией и Венгрией.
С сербами сборная России сыграет в Москве 3 сентября. Поединок с Венгрией состоится в Будапеште 6 сентября.
Состав сборной России на матчи Сербией и Венгрией
Вратари:
Маринато Гилерме (Локомотив)
Cослан Джанаев (Сочи)
Антон Шунин (Динамо)
Защитники:
Георгий Джикия (Спартак)
Вячеслав Караваев (Зенит)
Федор Кудряшов (Антальяспор)
Роман Нойштедтер - без клуба
Сергей Петров (Краснодар)
Егор Сорокин (Краснодар)
Андрей Семенов (Ахмат)
Марио Фернандес (ЦСКА)
Полузащитники:
Зелимхан Бакаев (Спартак)
Роман Зобнин (Спартак)
Юрий Газинский (Краснодар)
Александр Головин (Монако)
Рифат Жемалетдинов (Локомотив)
Антон Миранчук (Локомотив)
Юрий Жирков (Зенит)
Андрей Мостовой (Зенит)
Магомед Оздоев (Зенит)
Алексей Ионов (Ростов)
Далер Кузяев - без клуба
Нападающие:
Артем Дзюба (Зенит)
Николай Комличенко (Динамо)
Евгений Луценко (Арсенал)
Федор Смолов (Локомотив)
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