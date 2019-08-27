Назван состав сборной России на ближайшие матчи отборочного цикла

Всего в списке 26 игроков, в том числе 4 легионера, выступающие в чемпионатах Испании, Франции, Голландии и Чехии.

6 сентября подопечные Станислава Черчесова сыграют в гостях с Шотландией, а 9 сентября будут принимать в Калининграде Казахстан.

После четырех туров в группе I лидирует Бельгия, набравшая максимально возможные 12 очков. Далее расположились Россия (9), Казахстан (6), Шотландия (6), Кипр (3) и Сан-Марино (0). Напомним, что в финальный турнир Евро-2020 выйдут две лучшие команды из группы.

Состав сборной России по футболу

Вратари

Маринато Гилерме ("Локомотив" Москва)

Cослан Джанаев ("Сочи")

Андрей Лунев ("Зенит" Санкт-Петербург)

Защитники

Максим Беляев ("Арсенал" Тула)

Георгий Джикия ("Спартак" Москва)

Юрий Жирков ("Зенит" Санкт-Петербург)

Вячеслав Караваев ("Витесс" Голландия)

Федор Кудряшов ("Сочи")

Роман Нойштедтер ("Динамо" Москва)

Сергей Петров ("Краснодар")

Андрей Семенов ("Ахмат" Грозный)

Марио Фернандес (ЦСКА Москва)

Полузащитники

Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва)

Зелимхан Бакаев ("Спартак" Москва)

Роман Зобнин ("Спартак" Москва)

Дмитрий Баринов ("Локомотив" Москва)

Алексей Миранчук ("Локомотив" Москва)

Антон Миранчук ("Локомотив" Москва)

Александр Головин ("Монако" Франция)

Александр Ерохин ("Зенит" Санкт-Петербург)

Магомед Оздоев ("Зенит" Санкт-Петербург)

Алексей Ионов ("Ростов" Ростов-на-Дону)

Денис Черышев ("Валенсия" Испания)

Нападающие

Артем Дзюба ("Зенит" Санкт-Петербург)

Николай Комличенко ("Млада Болеслав" Чехия)

Федор Смолов ("Локомотив" Москва)