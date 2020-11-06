Назван состав сборной Эстонии на ноябрьскую серию игр
Главный тренер сборной Эстонии по футболу Карел Воолайд назвал состав на ноябрьскую серию матчей. Приглашение в национальную команду получили 26 игроков.
Главный тренер сборной Эстонии по футболу Карел Воолайд назвал состав на ноябрьскую серию матчей. Приглашение в национальную команду получили 26 игроков.
В ближайшее время эстонские футболисты проведут три поединка в гостях: 11 ноября они сыграют товарищеский матч с Италией, а затем сборная Эстонии проведет два заключительных поединка в рамках Лиги наций с Северной Македонией (15 ноября) и Грузией (18 ноября).
Сорга получил приглашение, но...
Интересно, что македонцы и грузины 12 ноября проведут очную встречу между собой в рамках предыдущего розыгрыша Лиги наций. Победитель матча в Тбилиси получит пропуск в финальный турнир чемпионата Европы, который запланирован на лето 2021 года. Обе команды ранее еще ни разу не пробивались на Евро.
Впервые в этом году в ряды сборной Эстонии приглашен нападающий "ДС Юнайтед" Эрик Сорга, выступающий в Северной Америке. Правда, его приезд пока окончательно еще не подтвержден.
При Воолайде еще не выигрывали
Главная интрига предстоящей серии игр - сумеет ли сборная Эстония прервать безвыигрышную серию игр, которая растянулась на 13 матчей. Нынешний наставник сборной Эстонии заступил на свой пост после оглушительного поражения от Германии (0:8) в июне 2019 года.
Под руководством Воолайда сборная Эстонии провела 11 матчей в которых 3 раза сыграла вничью (Беларусь, Армения, Северная Македония) и 8 раз проиграла.
Контракт Воолайда истекает в конце текущего года. Чтобы рассчитывать на его продление, коуч должен в предстоящих матчах приятно удивить руководство эстонского футбола.
Состав сборной Эстонии на ноябрьские матчи:
Вратари
Марко Меэритс (26.04.1992) – Калью 12/0
Матвей Игонен (02.10.1996) – Флора 4/0
Карл-Якоб Хейн (13.04.2002) – Арсенал (ENG) 4/0
Защитники
Тайо Тенисте (31.01.1988) – Бранн (NOR) 81/0
Карол Метс (16.05.1993) – Аль-Иттифак (KSA) 63/0
Никита Баранов (19.08.1992) – Кармиотисса (CYP) 42/0
Артур Пикк (05.03.1993) – КуПС (FIN) 38/1
Йоонас Тамм (02.02.1992) – Десна (UKR) 36/3
Мяртен Кууск (05.04.1996) – Флора 5/0
Михаэль Лиландер (20.06.1997) – Флора 5/0
Хенрик Пюрг (03.06.1996) – Флора 3/0
Хенри Ярвелайд (11.12.1998) – Вендсиссел (DEN) 3/0
Полузащитники и нападающие
Константин Васильев (16.08.1984) – Флора 123/25
Сергей Зенев (20.04.1989) – Шахтер (KAZ) 85/13
Рауно Саппинен (23.01.1996) – Флора 29/5
Франк Лийвак (07.07.1996) – Флора 21/3
Павел Марин (14.06.1995) – Тулевик 12/2
Михкель Айнсалу (08.03.1996) – Львов (UKR) 11/0
Мартин Миллер (25.09.1997) – Флора 10/1
Владислав Крейда (25.09.1999) – Флора 7/0
Эрик Сорга (08.07.1999) – ДС Юнайтед (USA) 6/1
Власий Синявский (27.11.1996) – Флора 5/0
Георгий Тунев (17.04.2001) – СПАЛ (ITA) 4/0
Марк-Андерс Лепик (10.09.2000) – Флора 3/0
Эдгар Тур (28.12.1996) – Пайде 1/0
Маркус Соометс (02.03.2000) – Флора 0/0
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