Назван состав сборной Эстонии на матчи с Украиной и Голландией

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Eesti jalgpallikoondis. Foto: Andres Putting

Главный тренер сборной Эстонии по футболу Карел Воолайд назвал состав на ближайшие матчи. 14 ноября наши футболисты сыграют в Запорожье товарищеский матч с Украиной, а 19 ноября они завершат отборочный цикл чемпионата Европы гостевым поединком с Нидерландами.