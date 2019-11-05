05.11.2019, 13:05

Назван состав сборной Эстонии на матчи с Украиной и Голландией


EST
Eesti vs Holland 9.09.2019
Eesti jalgpallikoondis.Foto: Andres Putting

Главный тренер сборной Эстонии по футболу Карел Воолайд назвал состав на ближайшие матчи. 14 ноября наши футболисты сыграют в Запорожье товарищеский матч с Украиной, а 19 ноября они завершат отборочный цикл чемпионата Европы гостевым поединком с Нидерландами.

В списке 23 игрока. Как и в октябре, отсутствует по семейным обстоятельствам капитан команды Рагнар Клаван. Зато вернулся в состав после долгого перерыва Энар Яагер.

Состав сборной Эстонии
Вратари
Марко Меэритс (26.04.1992) – Транс 12/0
Сергей Лепметс (05.04.1987) – Левадия 11/0
Матвей Игонен (02.10.1996) – Флора 2/0

Защитники
Энар Яагер (18.11.1984) – Флора 126/0
Тайо Тенисте (31.01.1988) – Бранн (NOR) 75/0
Карол Метс (16.05.1993) – АИК (SWE) 60/0
Герт Камс (25.05.1985) – Флора 59/3
Кен Калласте (31.08.1988) – Тыхы (POL) 43/0
Артур Пикк (05.03.1993) – Легница (POL) 35/1
Никита Баранов (19.08.1992) – Алашкерт (ARM) 36/0
Йоонас Тамм (02.02.1992) – Лиллестрем 34/3

Полузащитники и нападающие
Константин Васильев (16.08.1984) – Флора 117/25
Сергей Зенев (20.04.1989) – Шахтер (KAZ) 82/13
Сандер Пури (07.05.1988) – Калью 77/4
Хенри Аниер (17.12.1990) – Сувон (KOR) 60/13
Илья Антонов (05.12.1992) – Арарат-Армения (ARM) 48/2
Хенрик Оямаа (20.05.1991) – Легница (POL) 42/1
Маттиас Кяйт (29.06.1998) – Домжале (SVN) 24/5
Франк Лийвак (07.07.1996) – Флора 15/2
Мартин Миллер (25.09.1997) – Флора 9/1
Михкель Айнсалу (08.03.1996) – Флора 5/0
Эрик Сорга (08.07.1999) – Флора 4/1
Владислав Крейда (25.09.1999) – Флора 2/0

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