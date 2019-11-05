Назван состав сборной Эстонии на матчи с Украиной и Голландией

Главный тренер сборной Эстонии по футболу Карел Воолайд назвал состав на ближайшие матчи. 14 ноября наши футболисты сыграют в Запорожье товарищеский матч с Украиной, а 19 ноября они завершат отборочный цикл чемпионата Европы гостевым поединком с Нидерландами.
В списке 23 игрока. Как и в октябре, отсутствует по семейным обстоятельствам капитан команды Рагнар Клаван. Зато вернулся в состав после долгого перерыва Энар Яагер.
Состав сборной Эстонии Вратари Марко Меэритс (26.04.1992) – Транс 12/0 Сергей Лепметс (05.04.1987) – Левадия 11/0 Матвей Игонен (02.10.1996) – Флора 2/0
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