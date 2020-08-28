Назван состав сборной Эстонии на матчи с Грузией и Арменией

Всего в сборную Эстонииприглашены 24 футболиста, 12 из которых выступают в домашнем первенстве. Больше всех игроков - 9 человек - делегировала уверенно лидирующая в чемпионате страны "Флора".

5 сентября сборная Эстонии будет принимать на "А Ле Кок Арене" Грузию, 8 сентября эстонские футболисты сыграют в гостях с Арменией. Матчи Лиги наций пройдут без зрителей.

"Наша задача-минимум в предстоящих матчах - 4 очка, - сказал на пресс-конференции Воолайд. - Рассчитываем выступить в Лиге наций как можно лучше".

Состав сборной Эстонии на матчи с Грузией и Арменией:

Вратари

Матвей Игонен (02.10.1996) – Флора 3/0

Карл-Якоб Хейн (13.04.2002) – Арсенал (ENG) 0/0

Карл-Йохан Пехтер (02.03.1996) – Таммека 0/0

Защитники

Тайо Тенисте (31.01.1988) – Бранн (NOR) 77/0

Карол Метс (16.05.1993) – АИК (SWE) 61/0

Кен Калласте (31.08.1988) – Флора 45/0

Никита Баранов (19.08.1992) – Кармиотисса (CYP) 38/0

Йоонас Тамм (02.02.1992) – Десна (UKR) 35/3

Мяртен Кууск (05.04.1996) – Флора 2/0

Михаэл Лиландер (20.06.1997) – Флора 2/0

Хенри Ярвелайд (11.12.1998) – Вендсиссел (DEN) 0/0

Полузащитники и нападающие

Константин Васильев (16.08.1984) – Флора 119/25

Сергей Зенев (20.04.1989) – Шахтер (KAZ) 84/13

Хенри Аниер (17.12.1990) – Пайде 61/13

Илья Антонов (05.12.1992) – Арарат-Армения (ARM) 50/2

Хенрик Оямаа (20.05.1991) – Видзев (POL) 43/1

Маттиас Кяйт (29.06.1998) – Домжале (SVN) 26/5

Рауно Саппинен (23.01.1996) – Флора 25/2

Франк Лийвак (07.07.1996) – Флора 17/2

Михкель Айнсалу (08.03.1996) – Львов (UKR) 7/0

Марк Рооснупп (12.05.1997) – Левадия 7/0

Владислав Крейда (25.09.1999) – Флора 3/0

Власий Синявский (27.11.1996) – Флора 2/0

Георги Тунев (17.04.2001) – СПАЛ (ITA) 0/0

Календарь игр сборной Эстонии в 2020 году

05.09.2020 ЛН Эстония - Грузия

08.09.2020 ЛН Армения - Эстония

07.10.2020 ТМ Эстония - Литва

11.10.2020 ЛН Эстония - Северная Македония

14.10.2020 ЛН Эстония - Армения

11.11.2020 ТМ Италия - Эстония

15.11.2020 ЛН Северная Македония - Эстония

18.11.2020 ЛН Грузия - Эстония