29.08.2019, 20:35

Назван лучший футболист Лиги чемпионов. Скоро он сыграет в Таллинне


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Virgil van Dijk on Liverpooli kaitseliini hästi juhtinud.
Virgil van Dijk on Liverpooli kaitseliini hästi juhtinud.Foto: David Klein, Sportimage/PA Images/Scanpix

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк признан лучшим футболистом Лиги чемпионов прошлого сезона по версии УЕФА.

Голландский защитник включен в состав национальной команды на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата Европы против Германии (6 сентября) и Эстонии (9 сентября). Оба поединка "оранжевые" проведут в гостях.

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