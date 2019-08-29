29.08.2019, 20:35
Назван лучший футболист Лиги чемпионов. Скоро он сыграет в Таллинне
Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк признан лучшим футболистом Лиги чемпионов прошлого сезона по версии УЕФА.
Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк признан лучшим футболистом Лиги чемпионов прошлого сезона по версии УЕФА.
Голландский защитник включен в состав национальной команды на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата Европы против Германии (6 сентября) и Эстонии (9 сентября). Оба поединка "оранжевые" проведут в гостях.
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