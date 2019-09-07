07.09.2019, 01:00

Наставник белорусов после победы в Таллинне: у Эстонии хорошая команда


Геннадий Медведев
Геннадий Медведев
gennadi.medvedev@delfi.ee
EST
Наставник белорусов после победы в Таллинне: у Эстонии хорошая команда
Foto: Madis Veltman

Драматичная концовка отборочного матча чемпионата Европы по футболу Эстония - Беларусь, в котором гости вырвали победу в добавленное время 1:2, отражалась на настроении тренеров на послематчевой пресс-конференции.

Наставник сборной Беларуси Михаил Мархель был очень удовлетворен исходом поединка. Его эстонский коллега Карел Воолайд пребывал в расстроенных чувствах.

Приятно победить в Таллинне


- Очень довольны, что выиграли поединок в Таллинне, вырвав победу в концовке встречи, - сказал Мархель. - У нас не все получалось в начале матча, но второй тайм показал, что у команды есть характер.

- Насколько оправдались предматчевые ожидания от игры эстонской команды?
- Полностью оправдались. То, что мы ожидали увидеть от эстонской команды, то и увидели. У Эстонии хорошая команда - она создавала нам проблемы. Тем приятнее победа в концовке встречи.

- Впереди ответный матч сборных Эстонии и Беларуси в Минске. Какая задача у белорусской команды на финише отборочного цикла?
- Наша цель сделать команду, которая смогла бы пробиться в финальный турнир чемпионата Европы через Лигу наций. В марте нам предстоит полуфинальный поединок с Грузией. Мы давно не выигрывали, поэтому победа в Таллинне очень важна. Нам будет трудно в поединках с Голландией и Германией, но мы будем стараться играть на победу.

- Можно ли сборную Эстонии сравнить с Грузией, с которой предстоит сыграть в Лиге наций?
- Эстония и Грузия по силам вполне сопоставимые команды.

Васильев сам попросил замену


- Соперник нас ничем не удивил, - заметил на пресс-конференции Воолайд. - Мы знали как будет играть белорусская команда, однако мы не смогли закрыть Стасевича, который играл на левом фланге. Он был ключевым игроком белорусской команды в атаке.

- Сборная Эстонии взяла курс на омоложение состава, но если сравнить стартовый состав с поединком в Германии, который был проигран 0:8, то изменений не так много.
- Омоложение команды - процесс не одного дня. Изменения небольшие в составе были. Мы двигаемся постепенно шаг за шагом. С каждом матчем молодые игроки будут получать больше времени. Но полностью обойтись без опытных игроков, выступающих в зарубежных чемпионатах нельзя. На их стороне опыт, к тому же уровень футбола за границей, выше чем в домашнем первенстве.

- Как вы оцените свою первую игру в качестве главного тренера сборной Эстонии?
- Игра была с подъемами и падениями - обе команды хотели победить. Во втором тайме мы поймали хороший ритм, но вынужденная замена Васильева - он сам ее попросил из-за повреждения - внесла коррективы в ход игры. После его замены у белорусской команды стали появляться хорошие возможности для взятия ворот. Нам было приятно играть перед своими зрителями, которые очень хорошо поддерживали нас. Но концовка была горькая. Очень жаль, что мы не смогли выстоять до конца и удержать ничейный счет.

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