Наставник белорусов после победы в Таллинне: у Эстонии хорошая команда

Наставник сборной Беларуси Михаил Мархель был очень удовлетворен исходом поединка. Его эстонский коллега Карел Воолайд пребывал в расстроенных чувствах.
Приятно победить в Таллинне
- Очень довольны, что выиграли поединок в Таллинне, вырвав победу в концовке встречи, - сказал Мархель. - У нас не все получалось в начале матча, но второй тайм показал, что у команды есть характер.
- Насколько оправдались предматчевые ожидания от игры эстонской команды?
- Полностью оправдались. То, что мы ожидали увидеть от эстонской команды, то и увидели. У Эстонии хорошая команда - она создавала нам проблемы. Тем приятнее победа в концовке встречи.
- Впереди ответный матч сборных Эстонии и Беларуси в Минске. Какая задача у белорусской команды на финише отборочного цикла?
- Наша цель сделать команду, которая смогла бы пробиться в финальный турнир чемпионата Европы через Лигу наций. В марте нам предстоит полуфинальный поединок с Грузией. Мы давно не выигрывали, поэтому победа в Таллинне очень важна. Нам будет трудно в поединках с Голландией и Германией, но мы будем стараться играть на победу.
- Можно ли сборную Эстонии сравнить с Грузией, с которой предстоит сыграть в Лиге наций?
- Эстония и Грузия по силам вполне сопоставимые команды.
Васильев сам попросил замену
- Соперник нас ничем не удивил, - заметил на пресс-конференции Воолайд. - Мы знали как будет играть белорусская команда, однако мы не смогли закрыть Стасевича, который играл на левом фланге. Он был ключевым игроком белорусской команды в атаке.
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