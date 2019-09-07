Наставник белорусов после победы в Таллинне: у Эстонии хорошая команда

Наставник сборной Беларуси Михаил Мархель был очень удовлетворен исходом поединка. Его эстонский коллега Карел Воолайд пребывал в расстроенных чувствах.

Приятно победить в Таллинне



- Очень довольны, что выиграли поединок в Таллинне, вырвав победу в концовке встречи, - сказал Мархель. - У нас не все получалось в начале матча, но второй тайм показал, что у команды есть характер.

- Насколько оправдались предматчевые ожидания от игры эстонской команды?

- Полностью оправдались. То, что мы ожидали увидеть от эстонской команды, то и увидели. У Эстонии хорошая команда - она создавала нам проблемы. Тем приятнее победа в концовке встречи.

- Впереди ответный матч сборных Эстонии и Беларуси в Минске. Какая задача у белорусской команды на финише отборочного цикла?

- Наша цель сделать команду, которая смогла бы пробиться в финальный турнир чемпионата Европы через Лигу наций. В марте нам предстоит полуфинальный поединок с Грузией. Мы давно не выигрывали, поэтому победа в Таллинне очень важна. Нам будет трудно в поединках с Голландией и Германией, но мы будем стараться играть на победу.

- Можно ли сборную Эстонии сравнить с Грузией, с которой предстоит сыграть в Лиге наций?

- Эстония и Грузия по силам вполне сопоставимые команды.

Васильев сам попросил замену



- Соперник нас ничем не удивил, - заметил на пресс-конференции Воолайд. - Мы знали как будет играть белорусская команда, однако мы не смогли закрыть Стасевича, который играл на левом фланге. Он был ключевым игроком белорусской команды в атаке.