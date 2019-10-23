23.10.2019, 12:21

Нарвский "Транс" за один матч забил 21 гол в 1/8 Кубка Эстонии

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rus.delfi.ee
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Nõmme Kalju vs Narva Trans, Eesti jalgpalli karikafinaal
Nõmme Kalju vs Narva Trans, Eesti jalgpalli karikafinaalFoto: Ilmar Saabas

Вчера в Нарве состоялся матч 1/8 Кубка Эстонии по футболу. Местная команда разорвала гостей из Таллинна со счетом 21:0.

Соперник — таллиннский клуб "Эстон Вилла II". Команда выступает в 4 лиге, за 10 игр — 4 победы и 6 поражений. В 1/16 они победили команду из Отепя 3:0.

Результат вчерашнего матча — не удивление. У "Нарва Транс" играл основной состав, а "Эстон Вилла II" даже запасных не привезла. Рабочий день, до Нарвы ехать почти 3 часа, зато, будет что вспомнить!

Сегодня будет сыгран главный кубковый матч 1/8 финала: "Левадия" — "Калью" в 20:30 в Кадриорге.

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