Нарвский "Транс" за один матч забил 21 гол в 1/8 Кубка Эстонии

Соперник — таллиннский клуб "Эстон Вилла II". Команда выступает в 4 лиге, за 10 игр — 4 победы и 6 поражений. В 1/16 они победили команду из Отепя 3:0.

Результат вчерашнего матча — не удивление. У "Нарва Транс" играл основной состав, а "Эстон Вилла II" даже запасных не привезла. Рабочий день, до Нарвы ехать почти 3 часа, зато, будет что вспомнить!

Сегодня будет сыгран главный кубковый матч 1/8 финала: "Левадия" — "Калью" в 20:30 в Кадриорге.