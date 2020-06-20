Нарвский "Транс" второй год подряд пробился в финал Кубка Эстонии

Нарвитяне в полуфинальном поединке уверенно доказали свое превосходство дома над таллиннским "Калевом" - 4:1 (1:0). Дубль в этом матче оформил нигериец Чинеду Джеффри.

Бурдаков получил хороший подарок на юбилей

"Транс" проводил первый матч под руководством Олега Курочкина, который накануне сменил на тренерском посту турецкого специалиста Дженка Озджана.

Нарвские футболисты, не выигравшие еще ни одного матча в чемпионате Эстонии, сделали хороший подарок президенту клуба Николаю Бурдакову, которому в день игры исполнилось 70 лет.

"Транс" второй год подряд пробился в финал Кубка Эстонии. Напомним, что год назад нарвитяне выиграли почетный трофей, одолев в решающем поединке "Калью".

Волевая победа "Флоры

Соперником "Транса в финале будет "Флора". Чемпион страны победил в гостях выступающий в первой лиге "Эльва" - 4:2 (1:1).

Лидер чемпионата Эстонии выставил в Эльва экспериментальный стартовый состав, в котором не нашлось места героям предыдущего поединка с "Левадией" Константину Васильеву и Власию Синявскому. По ходу встречи хозяева поля дважды вели в счете, но в заключительной десятиминутке флорасцы сломили сопротивление соперника.

По итогам кубкового турнира определится представитель Эстонии в Лиге Европы. Если почетный трофей выиграют нарвитяне, то они в августе начнут европоход. В случае победы "Флоры" в Лиге Европы впервые сыграет "Пайде".