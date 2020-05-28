Нарвский "Транс" узнал соперника в полуфинале Кубка Эстонии

В другой полуфинальной паре будут выяснять отношения чемпион Эстонии "Флора" и клуб первой лиги "Эльва".

Полуфиналы Кубка Эстонии будут сыграны 20 июня (матчи пройдут без зрителей). Финальный поединок пройдет 4 июля на "А Ле Кок Арене".