28.05.2020, 13:30

Нарвский "Транс" узнал соперника в полуфинале Кубка Эстонии


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JALGPALLI TIPNERI KARIKAVÕISTLUSE FINAAL
JALGPALLI TIPNERI KARIKAVÕISTLUSE FINAALFoto: Tiit Tamme, Õhtuleht

Состоялась жеребьевка полуфинальных пар Кубка Эстонии по футболу. Действующий обладатель почетного трофея нарвский "Транс" сыграет с таллиннским "Калевом".

В другой полуфинальной паре будут выяснять отношения чемпион Эстонии "Флора" и клуб первой лиги "Эльва".

Полуфиналы Кубка Эстонии будут сыграны 20 июня (матчи пройдут без зрителей). Финальный поединок пройдет 4 июля на "А Ле Кок Арене".

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