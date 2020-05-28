28.05.2020, 13:30
Нарвский "Транс" узнал соперника в полуфинале Кубка Эстонии
Состоялась жеребьевка полуфинальных пар Кубка Эстонии по футболу. Действующий обладатель почетного трофея нарвский "Транс" сыграет с таллиннским "Калевом".
Состоялась жеребьевка полуфинальных пар Кубка Эстонии по футболу. Действующий обладатель почетного трофея нарвский "Транс" сыграет с таллиннским "Калевом".
В другой полуфинальной паре будут выяснять отношения чемпион Эстонии "Флора" и клуб первой лиги "Эльва".
Полуфиналы Кубка Эстонии будут сыграны 20 июня (матчи пройдут без зрителей). Финальный поединок пройдет 4 июля на "А Ле Кок Арене".
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