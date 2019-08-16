16.08.2019, 20:55

Нарвский "Транс" проиграл с теннисным счетом, "Флора" обошла "Левадию"


rus.delfi.ee
EST 3
JK NARVA TRANS VS BUDUCNOST PODGORICA
JK NARVA TRANSFoto: Tiit Tamme, Õhtuleht

Сыграны очередные матчи чемпионата страны по футболу. Обладатель Кубка Эстонии нарвский "Транс" потерпел неприличное поражение в гостях от тартуской "Таммеки" - 4:6 (1:4).

В составе победителей отличился Патрик Веэлма, забивший 4 мяча. У нарвитян дубль оформил американский легионер Эрик Маквудс.

В другом поединке игрового дня "Флора" победила таллиннский "Калев" - 2:0 (1:0). Окончательный результат матча установил именинник Константин Васильев.

"Флора" вырвалась на первое место в турнирной таблице - 58 очков. Следом расположились "Левадия" (56) и "Пайде" (49).

Центральный матч тура состоится в субботу на "А Ле Кок Арене", где "Левадия" будет принимать "Пайде" (19:00).

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: