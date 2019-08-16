Нарвский "Транс" проиграл с теннисным счетом, "Флора" обошла "Левадию"
Сыграны очередные матчи чемпионата страны по футболу. Обладатель Кубка Эстонии нарвский "Транс" потерпел неприличное поражение в гостях от тартуской "Таммеки" - 4:6 (1:4).
Сыграны очередные матчи чемпионата страны по футболу. Обладатель Кубка Эстонии нарвский "Транс" потерпел неприличное поражение в гостях от тартуской "Таммеки" - 4:6 (1:4).
В составе победителей отличился Патрик Веэлма, забивший 4 мяча. У нарвитян дубль оформил американский легионер Эрик Маквудс.
В другом поединке игрового дня "Флора" победила таллиннский "Калев" - 2:0 (1:0). Окончательный результат матча установил именинник Константин Васильев.
"Флора" вырвалась на первое место в турнирной таблице - 58 очков. Следом расположились "Левадия" (56) и "Пайде" (49).
Центральный матч тура состоится в субботу на "А Ле Кок Арене", где "Левадия" будет принимать "Пайде" (19:00).
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