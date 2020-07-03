Нарвский "Транс" играет за 250 000 евро, "Флора" - за свой престиж

Для нарвитян субботний поединок имеет важнейшее значение. Только победа открывает им дорогу в Лигу Европы и гарантирует 250 000 евро. В случае победы "Флоры", которая начнет евросезон в квалификации Лиги чемпионов, пропуск на международную арену получит "Пайде".

Статистика в пользу "Флоры"

"Флора" подходит к финалу в статусе явного фаворита. Она уверенно лидирует в "Премиум-лиге", не потерпев еще ни одного поражения. Тогда как "Транс" показал худший старт в своей истории, так и не познав еще радость победы в десяти сыгранных матчах.

К тому же "Флора" в минувший вторник уверенно выиграла кубковую репетицию, обыграв "Транс" в чемпионате страны со счетом 3:1.

Однако у кубкового турнира свои законы. В 2001 году соперники уже встречались в финале Кубка Эстонии. "Флора" (читай - сборная Эстонии) тогда тоже считалась фаворитом в Валга, но дальний выстрел Олега Курочкина на 111-й минуте дополнительного времени принес нарвитянам первый кубковый трофей. Сегодня Курочкин в качестве тренера готовит нарвскую команду к новой битве со "Флорой".

Помимо финала 2001 года, соперники встречались между собой в решающем матче Кубка Эстонии в 2011 году. Сильнее тогда была "Флора" - 2:0.

Три финала в один день

Кроме поединка "Транса" и "Флоры", на "А Ле Кок Арене в субботу пройдут еще два финальных матча.

В финале женского Кубка Эстонии сыграют футболистки "Флоры" и таллиннского "Калева" (13:15). В финале юниорской элитлиги "Легион" сразится с тартуской "Таммекой" (19:30).