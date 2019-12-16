16.12.2019, 11:34
Нарвитянин впервые сыграл в чемпионате Италии
Уроженец Нарвы, полузащитник команды СПАЛ Георгий Тунев в воскресенье вечером дебютировал в высшем дивизионе чемпионата Италии по футболу.
Уроженец Нарвы, полузащитник команды СПАЛ Георгий Тунев в воскресенье вечером дебютировал в высшем дивизионе чемпионата Италии по футболу.
Воспитанник нарвского футбола вышел на замену в матче против "Ромы" за 18 минут до конца встречи. В итоге его клуб не сумел победить, уступив 3:1.
Ранее Георгию доводилось попадать в заявку СПАЛа на матчи Серии А, но он всегда оставался на замене.
Георгий Тунев присоединился к клубу СПАЛ в марте 2018 года. На тот момент ему было всего 16 лет.
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