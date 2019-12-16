Нарвитянин впервые сыграл в чемпионате Италии

Воспитанник нарвского футбола вышел на замену в матче против "Ромы" за 18 минут до конца встречи. В итоге его клуб не сумел победить, уступив 3:1.

Ранее Георгию доводилось попадать в заявку СПАЛа на матчи Серии А, но он всегда оставался на замене.

Георгий Тунев присоединился к клубу СПАЛ в марте 2018 года. На тот момент ему было всего 16 лет.