Нарвитянин Тунев подписал профессиональный контракт в Италии
Итальянский СПАЛ сообщил о подписании профессионального контракта с 18-летним воспитанником нарвского футбола Георгием Туневым. Срок соглашения рассчитан до 30 июня 2023 года.
Итальянский СПАЛ сообщил о подписании профессионального контракта с 18-летним воспитанником нарвского футбола Георгием Туневым. Срок соглашения рассчитан до 30 июня 2023 года.
В Италию Тунев перебрался два года назад и выступал за молодежную команду клуба. В нынешнем сезоне нарвитянин впервые сыграл в основном составе итальянского клуба. Его дебют состоялся в декабрьском поединке с "Ромой". В январе Тунев сыграл против "Милана" в поединке Кубка Италии.
В чемпионате Италии СПАЛ (команда дислоцируется в 135-тысячном городе Феррара) занимает последнее 20-е место. От зоны спасения ее отделяют 7 очков.
Эстонские СМИ поинтересовались недавно у наставника национальной команды Карела Воолайда - может ли Тунев рассчитывать в марте на вызов в сборную Эстонии? "Он должен сначала себя проявить в молодежной сборной Эстонии", - ответил Воолайд.
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