Нарвитянин Тунев подписал профессиональный контракт в Италии

В Италию Тунев перебрался два года назад и выступал за молодежную команду клуба. В нынешнем сезоне нарвитянин впервые сыграл в основном составе итальянского клуба. Его дебют состоялся в декабрьском поединке с "Ромой". В январе Тунев сыграл против "Милана" в поединке Кубка Италии.

В чемпионате Италии СПАЛ (команда дислоцируется в 135-тысячном городе Феррара) занимает последнее 20-е место. От зоны спасения ее отделяют 7 очков.

Эстонские СМИ поинтересовались недавно у наставника национальной команды Карела Воолайда - может ли Тунев рассчитывать в марте на вызов в сборную Эстонии? "Он должен сначала себя проявить в молодежной сборной Эстонии", - ответил Воолайд.

✍️ SPAL comunica di aver sottoscritto il primo contratto da professionista con il centrocampista Georgi Tunjov.⚪️🔵



➡️ https://t.co/mmray3ALtk#MaiSola #ForzaSPAL pic.twitter.com/6wQWjNvu4c — SPAL (@spalferrara) February 13, 2020