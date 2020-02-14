14.02.2020, 01:30

Нарвитянин Тунев подписал профессиональный контракт в Италии


EST
Georgi Tunjov (palliga) kohtumises AC Milani vastuSPAL
Georgi Tunjov (palliga) kohtumises AC Milani vastuSPALFoto: MIGUEL MEDINA, AFP

Итальянский СПАЛ сообщил о подписании профессионального контракта с 18-летним воспитанником нарвского футбола Георгием Туневым. Срок соглашения рассчитан до 30 июня 2023 года.

В Италию Тунев перебрался два года назад и выступал за молодежную команду клуба. В нынешнем сезоне нарвитянин впервые сыграл в основном составе итальянского клуба. Его дебют состоялся в декабрьском поединке с "Ромой". В январе Тунев сыграл против "Милана" в поединке Кубка Италии.

В чемпионате Италии СПАЛ (команда дислоцируется в 135-тысячном городе Феррара) занимает последнее 20-е место. От зоны спасения ее отделяют 7 очков.

Эстонские СМИ поинтересовались недавно у наставника национальной команды Карела Воолайда - может ли Тунев рассчитывать в марте на вызов в сборную Эстонии? "Он должен сначала себя проявить в молодежной сборной Эстонии", - ответил Воолайд.

Читайте также: