25.01.2020, 06:15

"Нарва Юнайтед" вырвала победу у "СМС Раха". Тренер сделал хет-трик


EST
Superkarikas: Narva United - Augur Enemat (28.10.2017)
Narva UnitedFoto: Sergei Stepanov, NPA

В центральном матче 12-го тура чемпионата Эстонии по футзалу "Нарва Юнайтед" обыграла на своей площадке победителя прошлогоднего первенства "СМС Раха" - 5:3 (2:3).

В составе нарвитян хет-трик во втором тайме оформил украинский тренер-консультант Михаил Романов.

Несмотря на поражение, "СМС Раха" сохранил лидерство в турнирной таблице - 28 очков. На втором месте "Нарва Юнайтед" (24). Замыкает лидирующую тройку "Космос" (23).

Читайте также: