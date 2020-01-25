25.01.2020, 06:15
"Нарва Юнайтед" вырвала победу у "СМС Раха". Тренер сделал хет-трик
В центральном матче 12-го тура чемпионата Эстонии по футзалу "Нарва Юнайтед" обыграла на своей площадке победителя прошлогоднего первенства "СМС Раха" - 5:3 (2:3).
В центральном матче 12-го тура чемпионата Эстонии по футзалу "Нарва Юнайтед" обыграла на своей площадке победителя прошлогоднего первенства "СМС Раха" - 5:3 (2:3).
В составе нарвитян хет-трик во втором тайме оформил украинский тренер-консультант Михаил Романов.
Несмотря на поражение, "СМС Раха" сохранил лидерство в турнирной таблице - 28 очков. На втором месте "Нарва Юнайтед" (24). Замыкает лидирующую тройку "Космос" (23).
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