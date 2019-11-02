02.11.2019, 00:45

"Нарва Юнайтед" успешно стартовала в чемпионате Эстонии


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Superkarikas: Narva United - Augur Enemat (28.10.2017)
Narva UnitedFoto: Sergei Stepanov, NPA

Без поражений выступает в чемпионате Эстонии по футзалу "Нарва Юнайтед". Во втором туре нарвитяне одолели в гостях тартуский "Равенс" - 3:2 (1:2).

По ходу встречи тартусцы вели в счете 2:0, но упустили инициативу. У победителей дубль в конце встречи оформил Сергей Леонтович.

Остальные матчи второго тура чемпионата Эстонии пройдут 2-3 ноября.

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