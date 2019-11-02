"Нарва Юнайтед" успешно стартовала в чемпионате Эстонии

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Narva United Foto: Sergei Stepanov, NPA

Без поражений выступает в чемпионате Эстонии по футзалу "Нарва Юнайтед". Во втором туре нарвитяне одолели в гостях тартуский "Равенс" - 3:2 (1:2).