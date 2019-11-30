"Нарва Юнайтед" победила "Космос", "СМС Раха" идет без поражений

Серебряный призер чемпионата Эстонии "Космос" проиграл на своей площадке в Кехра "Нарве Юнайтед" - 3:5 (2:4).

"СМС Раха" набрал 18 очков. На второе место поднялась "Нарва Юнайтед" (12). Столько же баллов и у "Космоса".

Насыщенной будет следующая неделя. 2-4 декабря в Раазику пройдет традиционный Балтийский турнир. Костяк сборной Эстонии составляют игроки "СМС Раха и "Космоса". Первый круг чемпионата Эстонии завершится 7-8 декабря.