"Нарва Юнайтед" победила "Космос", "СМС Раха" идет без поражений
Сыграны матчи 6-го тура чемпионата Эстонии по футзалу. Без поражений выступает действующий чемпион "СМС Раха", разгромивший на своей площадке силламяэский "Силмет" - 7:1 (4:1).
Сыграны матчи 6-го тура чемпионата Эстонии по футзалу. Без поражений выступает действующий чемпион "СМС Раха", разгромивший на своей площадке силламяэский "Силмет" - 7:1 (4:1).
Серебряный призер чемпионата Эстонии "Космос" проиграл на своей площадке в Кехра "Нарве Юнайтед" - 3:5 (2:4).
"СМС Раха" набрал 18 очков. На второе место поднялась "Нарва Юнайтед" (12). Столько же баллов и у "Космоса".
Насыщенной будет следующая неделя. 2-4 декабря в Раазику пройдет традиционный Балтийский турнир. Костяк сборной Эстонии составляют игроки "СМС Раха и "Космоса". Первый круг чемпионата Эстонии завершится 7-8 декабря.
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