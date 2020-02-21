"Нарва Юнайтед" одной ногой в полуфинале чемпионата Эстонии

Четвертьфинальная серия чемпионата Эстонии проводится до двух побед. Второй поединок серии состоится в Кохила 27 февраля.

В другой четвертьфинальной паре будут выяснять отношения тартуский "Равенс" и таллиннский "Космос" - первый матч между ними состоится 23 февраля.

Напрямую в полуфинал попали две лучшие команды регулярного чемпионата - виймсиский "СМС Раха" и силламяэская "Алексела".