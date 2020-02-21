21.02.2020, 21:50

"Нарва Юнайтед" одной ногой в полуфинале чемпионата Эстонии


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Narva United vs Cosmos final
Narva UnitedFoto: Sergei Stepanov, NPA

Стартовал плей-офф чемпионата Эстонии по футзалу. В первом четвертьфинальном матче "Нарва Юнайтед" предсказуемо победила "Кохила" - 9:0 (3:0). В составе нарвитян четыре мяча забил российский легионер Юрий Топчиенко.

Четвертьфинальная серия чемпионата Эстонии проводится до двух побед. Второй поединок серии состоится в Кохила 27 февраля.

В другой четвертьфинальной паре будут выяснять отношения тартуский "Равенс" и таллиннский "Космос" - первый матч между ними состоится 23 февраля.

Напрямую в полуфинал попали две лучшие команды регулярного чемпионата - виймсиский "СМС Раха" и силламяэская "Алексела".

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