"Нарва Юнайтед" одержала самую крупную победу в сезоне
В чемпионате Эстонии по футзалу "Нарва Юнайтед" победила на своей площадке силламяэский "Силмет" - 11:4 (4:1). Для нарвитян это самая крупная победа в сезоне.
В чемпионате Эстонии по футзалу "Нарва Юнайтед" победила на своей площадке силламяэский "Силмет" - 11:4 (4:1). Для нарвитян это самая крупная победа в сезоне.
У гостей в концовке первого тайма был удален вратарь Александр Горбунов. В составе победителей по три мяча в ворота соперника забили Андрей Горнев и Семен Федотов. В составе силламяэсцев трижды отличился Станислав Быстров.
Накануне один из претендентов на медали таллиннский "Космос" не смог обыграть дома тартуский "Максимум" - 4:4 (0:0).
В чемпионате Эстонии, который был прерван из-за коронавирусных ограничений почти на полтора месяца, лидирует "СМС Раха", выигравший все 6 проведенных матчей - 18 очков. Далее расположились "Космос" (13), "Нарва Юнайтед" (12), "Силмет" (12).
Список лучших снайперов чемпионата Эстонии возглавляют Быстров и Прийт Пеэдо ("Максимум"), забившие по 13 мячей.
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