"Нарва Юнайтед" одержала самую крупную победу в сезоне

У гостей в концовке первого тайма был удален вратарь Александр Горбунов. В составе победителей по три мяча в ворота соперника забили Андрей Горнев и Семен Федотов. В составе силламяэсцев трижды отличился Станислав Быстров.

Накануне один из претендентов на медали таллиннский "Космос" не смог обыграть дома тартуский "Максимум" - 4:4 (0:0).

В чемпионате Эстонии, который был прерван из-за коронавирусных ограничений почти на полтора месяца, лидирует "СМС Раха", выигравший все 6 проведенных матчей - 18 очков. Далее расположились "Космос" (13), "Нарва Юнайтед" (12), "Силмет" (12).

Список лучших снайперов чемпионата Эстонии возглавляют Быстров и Прийт Пеэдо ("Максимум"), забившие по 13 мячей.