10.02.2021, 22:15

"Нарва Юнайтед" и "Космос" не выявили победителя в Виймси


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FC Cosmos vs FC Narva UnitedFoto: Martin Ahven, Õhtuleht

Сыграны перенесенные матчи чемпионата Эстонии по футзалу. "Нарва Юнайтед" в гостях сыграла вничью с таллиннским "Космосом" - 2:2 (1:0).

В другом поединке действующий чемпион "СМС Раха" победил в гостях тартуский "Равенс" - 6:1 (2:1).

В чемпионате Эстонии уверенно лидирует, "СМС Раха" выигравший все 10 проведенных матчей - 30 очков. Второе место занимает "Нарва Юнайтед" (18). Замыкает тройку лидеров "Космос" (17).

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