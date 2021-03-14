"Нарва-Транс" начал чемпионат с разгромного поражения от "Пайде"

Первый тайм не предвещал подобного разгрома. Счет открыл Сийм Лутс, оформивший преимущество хозяев поля. Однако затем они вошли во вкус и забили еще четырежды - дублем отметился Дибеас Овусу-Секиере, еще один гол забил Хенри Аньер, а 5-й гол в компенсированное время провел в свои ворота Роман Нестеровский. Единственный мяч в составе гостей забил Денис Поляков.

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