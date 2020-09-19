Нарва подарила "Тулевику" праздник. Как сыграет "Легион"?
В стартовом матче 21-го тура чемпионата Эстонии по футболу нарвский "Транс" проиграл дома вильяндискому "Тулевику" - 0:1 (0:0).
В стартовом матче 21-го тура чемпионата Эстонии по футболу нарвский "Транс" проиграл дома вильяндискому "Тулевику" - 0:1 (0:0).
В начале второго тайма хозяева поля остались в меньшинстве - с поля был удален Александр Закарлюка. Гости сумели использовать численное преимущество на 74-й минуте. Победный мяч забил Никита Комиссаров. "Тулевик" прервал серию из пяти поражений подряд.
21-й тур чемпионата Эстонии пройдет по усеченной программе. Поединок "Флора" - "Пайде" из-за участия чемпиона страны в Лиге Европы перенесен на конец октября.
Центральный матч тура "Левадия" - "Калью" состоится в воскресенье, 20 сентября. В составе ныммесцев не смогут выйти на поле футболисты, которые побывали на матче Лиги Европы в Венгрии.
Чемпионат Эстонии (21-й тур)
19 сентября (суббота)
Транс (Нарва) - Тулевик (Вильянди) 0:1
Калев (Таллинн) - Таммека (Тарту) 1:2
16:00 Курессааре - Легион (Таллинн)
20 сентября (воскресенье)
15:00 Левадия - Калью
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