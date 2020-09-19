Нарва подарила "Тулевику" праздник. Как сыграет "Легион"?

В начале второго тайма хозяева поля остались в меньшинстве - с поля был удален Александр Закарлюка. Гости сумели использовать численное преимущество на 74-й минуте. Победный мяч забил Никита Комиссаров. "Тулевик" прервал серию из пяти поражений подряд.

21-й тур чемпионата Эстонии пройдет по усеченной программе. Поединок "Флора" - "Пайде" из-за участия чемпиона страны в Лиге Европы перенесен на конец октября.

Центральный матч тура "Левадия" - "Калью" состоится в воскресенье, 20 сентября. В составе ныммесцев не смогут выйти на поле футболисты, которые побывали на матче Лиги Европы в Венгрии.

Чемпионат Эстонии (21-й тур)

19 сентября (суббота)

Транс (Нарва) - Тулевик (Вильянди) 0:1

Калев (Таллинн) - Таммека (Тарту) 1:2

16:00 Курессааре - Легион (Таллинн)

20 сентября (воскресенье)

15:00 Левадия - Калью