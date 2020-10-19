19.10.2020, 23:13
Нападающий укусил вратаря из-за расизма
В матче 2-го дивизиона Франции ”Валансьен” — ”Сошо” произошла драка с участием игроков обеих команд. Вратарь ”Валансьена” Жером Приор заявил, что хавбек ”Сошо” Уссейн Тиун укусил его. После конфликта у голкипера потекла кровь.
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