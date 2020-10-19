Нападающий укусил вратаря из-за расизма

Тиун отрицает обвинения. Он заявил, что потасовка произошла из-за того, что Приор оскорбил его на расовой почве.

”Когда Приор оскорбил меня, я предложил ему выйти и разобраться. Я прижался головой к его щеке, был зол и хотел ударить его головой. Но я подумал и не стал этого делать. Я его не кусал”, — сказал Тиун в интервью L’Est Republicain.