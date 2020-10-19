19.10.2020, 23:13

Нападающий укусил вратаря из-за расизма


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Нападающий укусил вратаря из-за расизма
Фото: Scanpix, delfi.ee

В матче 2-го дивизиона Франции ”Валансьен” — ”Сошо” произошла драка с участием игроков обеих команд. Вратарь ”Валансьена” Жером Приор заявил, что хавбек ”Сошо” Уссейн Тиун укусил его. После конфликта у голкипера потекла кровь.

Тиун отрицает обвинения. Он заявил, что потасовка произошла из-за того, что Приор оскорбил его на расовой почве.

”Когда Приор оскорбил меня, я предложил ему выйти и разобраться. Я прижался головой к его щеке, был зол и хотел ударить его головой. Но я подумал и не стал этого делать. Я его не кусал”, — сказал Тиун в интервью L’Est Republicain.

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