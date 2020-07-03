Нападающий сборной Эстонии Зенев в эпицентре коронавируса в Казахстане

Первый раз казахстанское первенство взяло паузу в середине марта после двух стартовых туров. 1 июля команды возобновили сезон, сыграв по одному матчу. Очередной тур должен был пройти 5 июля, но он перенесен, поскольку чемпионат снова приостановлен.

"Остановка первенства вызвана осложнением эпидемиологической ситуации и ростом заболеваемости COVID-19 в Казахстане", - сообщает Профессиональная футбольная лига Казахстана. Матчи отложены, как минимум, на 14 дней.

2 июля в Казахстане наметился резкий рост заболеваемости коронавирусом - свыше 1500 случаев заражения (накануне было выявлено 944 инфицированных). Всего в стране 44 000 зараженных и 188 смертельных случаев. При этом данные об умерших обновляются раз в неделю.

Одним из эпицентров распространения коронавируса является Карагандинская область, где базируется "Шахтер", за который играет Зенев.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!