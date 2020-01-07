07.01.2020, 15:55
Нападающий "Флоры" Эрик Сорга переходит в американский клуб
Сегодня на официальном сайте "Флоры" опубликовали список футболистов, которые отправляются на зимние сборы в Швейцарию. Среди игроков отсутствует лучший бомбардир команды Эрик Сорга. По данным портала Soccernet, Сорга переезжает за океан.
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