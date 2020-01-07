07.01.2020, 15:55

Нападающий "Флоры" Эрик Сорга переходит в американский клуб


EST
Jalgpall FC Flora vs FK Radnicki Niš
Erik Sorga FC Flora särgis.Foto: Jaanus Lensment

Сегодня на официальном сайте "Флоры" опубликовали список футболистов, которые отправляются на зимние сборы в Швейцарию. Среди игроков отсутствует лучший бомбардир команды Эрик Сорга. По данным портала Soccernet, Сорга переезжает за океан.

Как подтвердил президент "Флоры" Пелле Похлак, трансфер состоится. Сорга переходит в один из клубов Американской футбольной лиги МЛС. В какой именно клуб — неизвестно.

Сорга стал лучшим бомбардиром прошлого года в Эстонии, забил 27 мячей, дебютировал в сборной Эстонии. Его место в команде, скорее всего, займет Рауно Саппинен.

Читайте также: