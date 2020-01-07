Нападающий "Флоры" Эрик Сорга переходит в американский клуб

Как подтвердил президент "Флоры" Пелле Похлак, трансфер состоится. Сорга переходит в один из клубов Американской футбольной лиги МЛС. В какой именно клуб — неизвестно.

Сорга стал лучшим бомбардиром прошлого года в Эстонии, забил 27 мячей, дебютировал в сборной Эстонии. Его место в команде, скорее всего, займет Рауно Саппинен.